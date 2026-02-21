sicurezza prime scintille tra i candidati

Lunedì prossimo, in consiglio comunale alle 19, si terrà un aperitivo di campagna elettorale che ha già acceso i primi scontri tra i candidati. La discussione si concentra sul tema della sicurezza, con le opposte parti che si preparano a confrontarsi su proposte e critiche. I candidati si preparano a presentare le proprie idee davanti ai cittadini, pronti a dibattere in vista delle prossime elezioni comunali.

Aperitivo da campagna elettorale lunedì prossimo in consiglio comunale (inizio ore 19), dove si prevede un nuovo scontro tra opposizione e maggioranza sul tema della sicurezza. Il consigliere di Vignola per Tutti Angelo Pasini, candidato per il centrodestra alle prossime comunali, ha infatti presentato a nome di tutti i gruppi di minoranza una mozione per impegnare sostanzialmente l’amministrazione a ricorrere anche all’apporto di guardie giurate per aumentare il livello di sicurezza sul territorio. "Ricordiamo – sottolinea Pasini – che oltre 200mila euro sono già stati impegnati e spesi per allestire il presidio di polizia locale di via Posterla in centro storico (lo chiamano ’presidio’, ma apre soltanto su appuntamento).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

