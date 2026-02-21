Sicurezza e Casa | il piano dei primi 100 giorni del candidato Zanni

Più agenti e meno tasse: la ricetta del presidente di Confabitare per conquistare Palazzo d'Accursio attraverso un "campo largo al centro". Bus gratis, addio Bologna 30 e lo stadio privato "sul modello Milano" “Punto a fare un campo largo al centro". Lo dice Alberto Zanni, presidente di Confabitare, e candidato sindaco. Non andrà a cercare altri partiti e alleati, ma c'è posto nella lista “Una nuova Bologna”, presentata nel pomeriggio di ieri, 20 febbraio. Un “percorso in salita, ma non impossibile, non c'è più nessuno che ha votato Lepore, salvo chi ammette di averlo fatto e si è pentito.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Piantedosi: “Il pacchetto sicurezza in Cdm entro i primi giorni di febbraio”Il ministro Piantedosi ha annunciato che il pacchetto sicurezza sarà presentato in Consiglio dei ministri entro i primi giorni di febbraio.

Sfratti in dieci giorni? Anche il piano casa del governo sa di repressione#Piano-Casa- Governo || Il governo ha deciso di accelerare gli sfratti, dando appena dieci giorni di tempo per lasciare le case occupate.

Sicurezza domestica: per l’80% degli italiani è un investimento che aumenta il valore della casa(Teleborsa) - La casa italiana sta cambiando volto, trasformandosi in un ecosistema integrato dove la sicurezza digitale e fisica diventa un pilastro del valore patrimoniale dell’immobile. Il recente ... finanza.repubblica.it

Lavori in casa, allarme sicurezza: crescono gli incidenti in Liguria e la Regione vara il piano Safe at homeGli episodi si susseguono: nel 55% dei casi chi arriva al pronto soccorso è finito rovinosamente a terra in casa (spesso da una scala traballante o da una sedia usata per raggiungere la parte alta di ... ilsecoloxix.it

OCCUPAZIONE ABUSIVA CASA POPOLARE Sicurezza Urbana, la Polizia Locale di Bologna sorprende tre occupanti abusivi in un appartamento in gestione ad Acer in via Dagnini. Gli abusivi sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria. Trovate anche una baion - facebook.com facebook