Si tratta per prolungare l’accordo con il croato Esaltato dal 4-3-3 Moro è un fattore E adesso il contratto

Nikola Moro sta negoziando il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, una mossa che coinvolge anche il Bologna. La trattativa nasce dall’interesse del club di mantenere il giocatore, considerato un elemento chiave nel modulo 4-3-3. Moro ha mostrato il suo valore nelle ultime partite, dimostrando di essere un punto di riferimento a centrocampo. La firma definitiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Dopo Pobega, Pessina, Odgaard e Castro, tocca a Nikola Moro. Trattano il prolungamento del contratto in scadenza al 30 giugno 2027, il Bologna e il centrocampista croato. Anche perché le quotazioni di quest’ultimo sono in salita: specie considerato che Freuler ha messo in stand by la partita del prolungamento dell’accordo in scadenza a giugno. Aspettando che lo svizzero rifletta e decida se prolungare o salutare, cosa che potrebbe rendere necessario rinforzi in mediana, il Bologna pensa di poter avere in casa una soluzione al problema. C’era un Moro che rappresentava un’alternativa alle prime firme del centrocampo: alla prima stagione, datata 2022-23, Moro collezionò 28 presenze totali, 26 in campionato di cui solo 12 da titolare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

