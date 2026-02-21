Si stacca pietra dal costone chiusa al traffico la Discesa Coroglio

Una grande pietra si è staccata dal costone sotto il terrazzo di un bar, bloccando la strada. La massa rocciosa ha causato la sospensione del traffico in entrambe le direzioni su Discesa Coroglio, a Napoli. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma le autorità hanno deciso di chiudere immediatamente la strada per verificare la stabilità del costone. La zona resta sotto osservazione mentre si valutano i lavori di messa in sicurezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito dello smottamento di un grosso blocco di pietra distaccatosi dal costone, al di sotto del terrazzo esterno di un'attività commerciale, è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia Discesa Coroglio a Napoli. La Protezione Civile è presente sul luogo assieme ai tecnici comunali per effettuare i sopralluoghi necessari per valutare la stabilità del versante e pianificare le operazioni di ripristino. Il transito resterà interdetto fino a nuova comunicazione, una volta garantite le condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza per consentire, anche se parzialmente, la riapertura al transito veicolare.