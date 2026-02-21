Si rompe condotta idrica acqua e muffa a casa di un non-vedente | Altrove il suo mondo crollerebbe

Una condotta idrica rotta ha allagato l’appartamento di un uomo non-vedente, causando danni ingenti e formazione di muffa. L’acqua ha impregnato le pareti della cucina, rendendo difficile mantenere la stanza asciutta. La parete, ormai friabile, si sgretola al tocco, e sul pavimento si accumulano ristagni di umidità. La situazione rischia di peggiorare se non interveniscono rapidamente le riparazioni. L’intervento di emergenza resta ancora da programmare.

Accade in una abitazione nel centro abitato di Sant’Agata di Puglia, dove una perdita sulla rete idrica, individuata a monte di via Don Remigio Cela, sta minando la sicurezza e la salubrità di un’abitazione privata, situata al pian terreno di via Cavour, con tutti i disagi connessi. Nel caso specifico, però, la situazione è aggravata dalle condizioni di salute del suo proprietario, un 60enne del posto, non vedente. L’uomo vive solo, beneficiando dell’aiuto di una assistente per alcune ore al giorno. Una malattia rara, di cui si contano pochi casi al mondo, gli ha portato via la vista da un giorno all’altro, circa 15 anni fa.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

