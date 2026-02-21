Si rompe condotta idrica acqua e muffa a casa di un non-vedente | Altrove il suo mondo crollerebbe
Una condotta idrica rotta ha allagato l’appartamento di un uomo non-vedente, causando danni ingenti e formazione di muffa. L’acqua ha impregnato le pareti della cucina, rendendo difficile mantenere la stanza asciutta. La parete, ormai friabile, si sgretola al tocco, e sul pavimento si accumulano ristagni di umidità. La situazione rischia di peggiorare se non interveniscono rapidamente le riparazioni. L’intervento di emergenza resta ancora da programmare.
Accade in una abitazione nel centro abitato di Sant’Agata di Puglia, dove una perdita sulla rete idrica, individuata a monte di via Don Remigio Cela, sta minando la sicurezza e la salubrità di un’abitazione privata, situata al pian terreno di via Cavour, con tutti i disagi connessi. Nel caso specifico, però, la situazione è aggravata dalle condizioni di salute del suo proprietario, un 60enne del posto, non vedente. L’uomo vive solo, beneficiando dell’aiuto di una assistente per alcune ore al giorno. Una malattia rara, di cui si contano pochi casi al mondo, gli ha portato via la vista da un giorno all’altro, circa 15 anni fa.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Si rompe condotta, sospesa l'erogazione idrica a Grottaminarda
Si rompe condotta a Cesinali: Avellino e provincia senza acquaA causa di una rottura improvvisa di una condotta a Cesinali, Alto Calore Servizi S.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Crisi idrica e accuse, Aica respinge le polemiche: Mai detto che è una città illegale, ecco la verità su Canicattì - AgrigentoNotizie; Ragusa, si rompe un grosso tubo dell'acqua al Giovanni Paolo II, disagi in ospedale; Perdite d'acqua e rete vecchia, Aica annuncia il piano d'intervento a Canicattì: ecco in quali zone - AgrigentoNotizie; Canicattì e il paradosso dell'acqua, l'appello alla Regione: Il servizio venga erogato con continuità e dignità - AgrigentoNotizie.
Si rompe condotta Consorziale: stop all’erogazione idrica fino a notte nei quartieri alti di SalernoStampa Interruzione improvvisa del servizio idrico in diverse aree della città a seguito del collasso della condotta adduttrice Consorziale. A comunicarlo è la AUSINO S.p.A. – Servizi Idrici Integra ... salernonotizie.it
Si rompe la condotta idrica di Cassano: disagi in 86 comuni della provincia di AvellinoSi rompe una condotta adduttrice sul territorio di Cassano, in serata ieri la riparazione si è conclusa ma i tempi per ripristinare le forniture sono lunghi. Disagi e rubinetti a secco in 85 comuni ... ilmattino.it
Il mio modo di lavorare nasce dall’ordine, non dalla fretta Sono cresciuto in una realtà lavorativa dove una cosa è sempre stata chiara: o lavori con metodo e ordine, oppure prima o poi qualcosa si rompe. E in una Clinica questo vale più che altrove. - facebook.com facebook