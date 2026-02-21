Si prolungano i lavori Commercianti preoccupati

I lavori di riqualificazione dell’ex-Mercato Coperto si sono allungati di altre tre settimane, creando disagi ai commercianti della zona. La ripresa delle attività commerciali è rallentata e molti temono perdite di clienti. La ristrutturazione, avviata da tempo, riguarda anche il rifacimento dell’illuminazione pubblica e la sistemazione dei marciapiedi. La fine dei lavori si avvicina, ma gli esercenti sono ancora in attesa di vedere i risultati. La situazione resta tesa tra negozianti e amministrazione comunale.

Tre settimane in più. Tanto dureranno, al momento, i lavori di riqualificazione dell'area dell'ex-Mercato Coperto che si affaccia su piazza Sant'Ambrogio giusto alle spalle di piazza Ducale, una delle zone della "movida" cittadina. Il cantiere per il rifacimento della copertura di un tratto del Naviglio dovrebbe chiudersi il 17 aprile. Lo slittamento in sé non è particolarmente gravoso ma quello che si teme è che possa non essere l'unico rinvio. La preoccupazione è soprattutto degli esercenti della zona che lamentano un calo degli incassi da quando è stato avviato il cantiere, in ragione di una percentuale compresa tra il 20 e addirittura l'80%.