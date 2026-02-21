Si inchina e lancia i bastoncini | l' esultanza di Dale-Skjevdal per l' oro olimpico
Dale-Skjevdal ha vinto l’oro olimpico nel biathlon, grazie alla sua velocità e precisione sulla neve. La vittoria è arrivata dopo una gara combattuta, in cui ha mantenuto la concentrazione fino all’ultimo tiro. Alla fine, ha lanciato i bastoncini e si è inchinato davanti al pubblico emozionato. La sua esultanza ha fatto il giro dei social, mentre gli spettatori applaudivano il suo successo. L’atleta norvegese si prepara ora per la prossima sfida.
La Norvegia trionfa anche nel biathlon con uno straordinario Dale-Skjevdal: rivivi il suo arrivo e la sua esultanza. Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il mondo si inchina alla Brignone Secondo storico oro olimpicoFederica Brignone conquista il suo secondo oro olimpico a Milano Cortina, spinta dalla passione degli spettatori presenti sulle Tofane.
Biathlon, Tommaso Giacomel sfiora il podio nella pursuit di Ruhpolding. Vince Dale-Skjevdal davanti a PerrotNella pursuit maschile di Ruhpolding, quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, Tommaso Giacomel conclude al quinto posto.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Si inchina e lancia i bastoncini: l'esultanza di Dale-Skjevdal per l'oro olimpico; La cultura come fabbrica di valore: Samuele Astuti lancia i Distretti Culturali per la Lombardia; Ghiotto, Giovannini, Malfatti: il trio del Nord Est è d’oro nell’inseguimento; Olimpia Milano inarrestabile: Cremona viene sconfitta 86-67 al PalaRadi.
DALE-SKJEVDAL DA IMPAZZIRE! L’ultima gara al maschile di Biathlon a Milano-Cortina la conquista il norvegese: è l’unico a trovare lo 0 su quattro poligoni della mass start. All’ultima sessione di colpi Puppo e Ambesi impazziscono! x.com
BIATHLON E SHORT TRACK: RISULTATI E PROGRAMMI OLIMPICI È terminata la mass start 15 km di biathlon, vinta dal norvegese Johannes Dale-Skjevdal senza errori al poligono. Tommaso Giacomel si è ritirato a causa di un dolore al costato. In serata è i - facebook.com facebook