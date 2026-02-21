Si inchina e lancia i bastoncini | l' esultanza di Dale-Skjevdal per l' oro olimpico

Dale-Skjevdal ha vinto l’oro olimpico nel biathlon, grazie alla sua velocità e precisione sulla neve. La vittoria è arrivata dopo una gara combattuta, in cui ha mantenuto la concentrazione fino all’ultimo tiro. Alla fine, ha lanciato i bastoncini e si è inchinato davanti al pubblico emozionato. La sua esultanza ha fatto il giro dei social, mentre gli spettatori applaudivano il suo successo. L’atleta norvegese si prepara ora per la prossima sfida.

© Gazzetta.it - Si inchina e lancia i bastoncini: l'esultanza di Dale-Skjevdal per l'oro olimpico

La Norvegia trionfa anche nel biathlon con uno straordinario Dale-Skjevdal: rivivi il suo arrivo e la sua esultanza. Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX.🔗 Leggi su Gazzetta.it Il mondo si inchina alla Brignone Secondo storico oro olimpicoFederica Brignone conquista il suo secondo oro olimpico a Milano Cortina, spinta dalla passione degli spettatori presenti sulle Tofane. Biathlon, Tommaso Giacomel sfiora il podio nella pursuit di Ruhpolding. Vince Dale-Skjevdal davanti a PerrotNella pursuit maschile di Ruhpolding, quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, Tommaso Giacomel conclude al quinto posto. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Si inchina e lancia i bastoncini: l'esultanza di Dale-Skjevdal per l'oro olimpico; La cultura come fabbrica di valore: Samuele Astuti lancia i Distretti Culturali per la Lombardia; Ghiotto, Giovannini, Malfatti: il trio del Nord Est è d’oro nell’inseguimento; Olimpia Milano inarrestabile: Cremona viene sconfitta 86-67 al PalaRadi. DALE-SKJEVDAL DA IMPAZZIRE! L’ultima gara al maschile di Biathlon a Milano-Cortina la conquista il norvegese: è l’unico a trovare lo 0 su quattro poligoni della mass start. All’ultima sessione di colpi Puppo e Ambesi impazziscono! x.com BIATHLON E SHORT TRACK: RISULTATI E PROGRAMMI OLIMPICI È terminata la mass start 15 km di biathlon, vinta dal norvegese Johannes Dale-Skjevdal senza errori al poligono. Tommaso Giacomel si è ritirato a causa di un dolore al costato. In serata è i - facebook.com facebook