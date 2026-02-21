Si è spento Gilberto Bucci Protagonista della vita pubblica

Gilberto Bucci è morto giovedì a 69 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia. Per oltre trent’anni, ha rappresentato l’area moderata e cattolica di Faenza, partecipando attivamente alla vita politica locale. La sua presenza si è fatta sentire anche nel consiglio comunale e nelle iniziative sociali della città. La sua scomparsa lascia un vuoto nel tessuto civico di Faenza, dove era molto conosciuto e stimato. La comunità si prepara a ricordarlo.

Nella giornata di giovedì, all’età di 69 anni e dopo una lunga malattia, è venuto a mancare Gilberto Bucci, per tre decenni figura centrale della vita pubblica faentina in rappresentanza dell’area moderata e cattolica all’interno di Palazzo Manfredi. La sua lunga attività nelle istituzioni era iniziata nel 1985 tra le fila dell’allora Democrazia Cristiana, partito con cui è rimasto in carica fino al 1994, attraversando le amministrazioni guidate da Giorgio Boscherini, la fase del commissariamento di Nerio Tura nel 1992 (seguita alle dimissioni dello stesso Boscherini) e la giunta guidata da Enrico De Giovanni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Addio a Gilberto Bucci, "leone" dell'agricoltura e uomo politico: il cordoglio per la scomparsa dell'ex consigliereGilberto Bucci, ex consigliere e figura di spicco nel settore agricolo, è morto a causa di una lunga malattia.

