Si chiudono i cantieri dei cimiteri

Il sindaco Antonino Ruggiano e l’assessore Moreno Primieri hanno visitato i cimiteri di Todi, dove alcuni lavori di ristrutturazione sono stati completati e altri sono in fase di chiusura. La causa principale di questa operazione è il miglioramento delle strutture per garantire maggiore sicurezza e comfort ai visitatori. Durante il sopralluogo, i funzionari hanno verificato che alcune aree sono state ristrutturate e pronte a essere riaperte. Ora si attende soltanto il via libera finale.

TODI – Ci sono cantieri da aprire e ci sono cantieri finalmente in chiusura. Sono quelli sui due cimiteri urbani, oggetto di un sopralluogo da parte del sindaco Antonino Ruggiano e dell'assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri. La verifica ha riguardato innanzitutto la chiesa del Cimitero vecchio, dedicata a tutti i Santi ed uno degli ultimi ambienti sopravvissuti alle radicali trasformazioni subite dal complesso monumentale chiamato Ospedale della Carità. Dove oggi si trova il cimitero vecchio, infatti, sorgeva una imponente struttura ospedaliera le cui origini sono attestate a partire dal XIII secolo, attribuendone la fondazione a San Francesco di Assisi.