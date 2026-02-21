Si apre la stagione della pesca in torrente Nella Bergamasca già rilasciati sei quintali di trote iridee

Un rilascio di sei quintali di trote iridee ha segnato l’inizio della stagione della pesca in torrente nella Bergamasca. La decisione deriva dall’esigenza di preparare i corsi d’acqua e garantire condizioni ottimali ai pescatori. Migliaia di appassionati affollano i punti di pesca, ma domenica 22 febbraio solo gli iscritti all’associazione di Bergamo potranno partecipare alle competizioni nei campi gara. La giornata promette emozioni per gli amanti di questa tradizione.

TRADIZIONI. Migliaia gli appassionati, ma domenica 22 febbraio nei campi gara potranno pescare solo gli iscritti all’associazione di Bergamo. Per il ripopolamento, ogni anno immessi circa 500mila avannotti. È tutto pronto per una nuova stagione di pesca alla trota in torrente per le migliaia di appassionati orobici e non solo. Una tradizione nettamente ridimensionata nel corso degli anni, non tanto per la diminuzione di pescatori, quanto per il significato di questa giornata, mutato negli anni, e per le difficoltà riscontrate: i pesci nei fiumi sono sempre meno, nonostante gli sforzi delle associazioni e il cambiamento culturale da parte degli stessi pescatori, in particolare dei più giovani. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Pesca sportiva, in Umbria ripopolamento con 17 quintali di trote iridee: "Lavoriamo per sostenere l’attività sportiva e tutelare gli ecosistemi fluviali"La Regione Umbria ha portato in acqua 17 quintali di trote iridee sterili per ripopolare i fiumi, dopo aver deciso di farlo per sostenere la pesca sportiva e proteggere gli ecosistemi locali.

Pesca alla trota in Umbria, si parte: immessi 17 quintali di iridee steriliLa Regione Umbria ha avviato il ripopolamento dei fiumi Chiascio, Topino e Nera con 17 quintali di trote iridee sterili, in vista dell'apertura della pesca prevista per domenica 22 febbraio.

