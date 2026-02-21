Si aggrava il quadro clinico di Domenico al suo capezzale mamma Patrizia

Le condizioni di Domenico, un bambino di 2 anni, sono peggiorate durante la notte, mentre la madre, Patrizia, era accanto a lui. Il piccolo, ricoverato all’ospedale Monaldi da dicembre, ha subito un trapianto di cuore con danni preesistenti. La famiglia si trova ora ad affrontare un momento difficile, mentre i medici monitorano attentamente la sua salute. La situazione rimane critica e si aspetta un aggiornamento ufficiale.

Sono peggiorate nella notte le condizioni di Domenico, il piccolo di 2 anni ricoverato all'ospedale Monaldi da dicembre, dopo aver subito un trapianto con un cuore danneggiato. Nelle scorse ore, i medici hanno contattato la famiglia per chiedere loro di stare accanto al bimbo. Il tempo scorre inesorabile e fa camminare Domenico sempre più velocemente sulla strada senza ritorno. “Il mio bambino non tornerà più a casa, non giocherà più con i suoi fratelli”, ha detto mamma Patrizia. Poche parole, semplici, pesanti come macigni che rendono tutto il senso del vuoto di una perdita che niente e nessuno potrà colmare.🔗 Leggi su Napolitoday.it

