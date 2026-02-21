Short Track Orrore a Milano | Pattinatrice Ferita da Lama Fontana

Milano Cortina 2026: Incidente Shock nello Short Track, Sellier Colpita da Lama, Fontana in Finale. Un incidente drammatico ha interrotto la gara di short track dei 1.500 metri femminili ai Giochi Invernali di Milano Cortina, causando una grave ferita alla pattinatrice polacca Kamila Sellier. L’atleta è stata colpita da una lama durante una caduta che ha coinvolto diverse concorrenti, costringendo alla sospensione della competizione e all’immediato intervento dei soccorsi. Nonostante lo spavento, l’italiana Arianna Fontana è riuscita a qualificarsi per la finale. Dinamica dell’Incidente e Soccorsi Immediati.🔗 Leggi su Ameve.eu

Arianna Fontana fa la storia, chi è la pattinatrice oro olimpico nella staffetta mista di short trackArianna Fontana scrive la storia dello short track italiano.

Da Fontana a Sighel, ecco il dream team d’oro nella staffetta mista di short track a Milano CortinaAlla Milano Ice Skating Arena di Assago si sono radunati in tanti per assistere alla staffetta mista di short track, dove l’Italia ha conquistato il secondo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pietro Sighel buttato a terra ed eliminato, cosa è successo (e perché non è stato riammesso); Orrore in Italia, trovata donna decapitata a Scandicci: scientifica sul posto; Ci sono due corpi, sono loro. Choc nella villa del potente: orrore.

A che ora lo short track domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 18 febbraio, streaming, italiani in garaMercoledì 18 febbraio, prenderà il via il quinto giorno del programma dallo short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull'anello di ... oasport.it

Pattinaggio di velocità e Short Track alle Olimpiadi: il calendario e dove vedere le gareIl lungo conto alla rovescia è terminato: le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 entrano finalmente nel vivo, pronte a regalare brividi e spettacolo agli sportivi di ogni latitudine. Fino al 22 ... gazzetta.it

L’ITALIA RESTA TERZA AL TERMINE DEL DAY14 Una medaglia per l’Italia nello Short Track che consolida il terzo posto in classifica. La Norvegia ormai sembra irraggiungibile ma la corsa per il secondo posto non è finita #MilanoCortina2026 # - facebook.com facebook

L'ITALIA RESTA TERZA AL TERMINE DEL DAY14 Una medaglia per l'Italia nello Short Track che consolida il terzo posto in classifica. La Norvegia ormai sembra irraggiungibile ma la corsa per il secondo posto non è finita #MilanoCortina2026 #O x.com