Short track | la staffetta è di bronzo Giacomel illude si ritira da primo

L’Italia conquista una medaglia di bronzo nella staffetta di short track, portando il totale a 27 podi. La squadra composta da Sighel, Nadalini, Spechenhauser e Cassinelli ha dato il massimo, ma Giacomel, che aveva iniziato bene, si è dovuto ritirare da primo. La gara si è conclusa con un risultato positivo, nonostante le difficoltà incontrate durante la corsa. La performance dimostra ancora una volta la determinazione degli atleti azzurri.

L'Italia sale a quota 27 medaglie con la squadra composta da Sighel, Nadalini, Spechenhauser e Cassinelli. Fontana quinta nei 1.500. L'azzurro del biathlon accusa un dolore al costato mentre è in testa nella mass start. La tigre è stanca. Arianna Fontana fallisce l'ultimo ruggito, le esce un miagolio e nella finale dei 1.500 Short Track non va oltre il quinto posto, davanti ad Arianna Sighel. A consolare i tifosi al Forum di Assago è la staffetta guidata da Pietro Sighel (fratellino), che incassa il bronzo dietro a Olanda e Corea del Sud dopo una battaglia all'ultimo respiro. Anche Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Andrea Cassinelli sfilano sul podio con grande merito.