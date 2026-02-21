Short track 1500 metri | dramma sfiorato per Sellier! La lama le ferisce l' occhio il volto in un bagno di sangue

Durante una gara di short track sui 1500 metri, Sellier ha rischiato gravi ferite quando una lama di un pattino le ha tagliato l’occhio, lasciandola con il volto insanguinato. La caduta ha coinvolto anche Arianna Fontana, che si è accodata alla scena. La pattinatrice polacca si trovava vicino al gruppo al momento dell’incidente e si è subito fermata, visibilmente scossa. La scena ha suscitato preoccupazione tra pubblico e staff.

Le immagini sono scioccanti. Durante i quarti di finale dei 1500 metri femminili di Short track, in una maxi caduta che ha coinvolto anche la nostra Arianna Fontana, la polacca Kamila Sellier è stata colpita al volto dalla lama del pattino della statunitense Santos. La gara è stata subito interrotta per soccorrere l'atleta rimasta sul ghiaccio ferita. A salvare da danni peggiori l'occhio sinistro di Sellier, sono stati gli occhiali indossati dalla polacca. Perché la lama le avrebbe tagliato mezza palpebra, senza però toccarlo. All'atleta sono stati applicati dei punti di sutura alla guancia ancora all'interno del palazzetto, prima del trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

Short track olimpico da brividi: lama al volto per Sellier, ha rischiato di perdere un occhioDurante una gara di short track, Sellier ha subito una ferita al volto causata da una lama che le ha sfiorato un occhio, rischiando di perdere la vista.

Leggi anche: “Tagliata da lama sul volto”. Paura nello short track per la polacca Sellier

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.