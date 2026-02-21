Sgomberato dal sottotetto occupato abusivamente 25enne finisce al Centro rimpatri

I Carabinieri hanno sgomberato ieri un sottotetto occupato illegalmente a Nonantola. Un giovane di 25 anni è stato fermato e portato al Centro rimpatri. L’intervento fa parte di un’operazione di controllo del territorio, mirata a ripristinare la legalità in aree pubbliche. Durante l’azione, i militari hanno identificato anche alcune persone presenti nell’edificio. Il sottotetto è stato liberato e messo in sicurezza. L’attività proseguirà con controlli più intensi nella zona.

I Carabinieri intervengono in via Provinciale Est su segnalazione di Acer. Il giovane aveva tagliato le grate di una finestra per ricavarsi un giaciglio. Sequestrati 20 grammi di hashish L'attività di prevenzione e controllo del territorio da parte dei Carabinieri ha portato, nella giornata di ieri, allo sgombero di un edificio di proprietà comunale a Nonantola. I militari della locale Stazione sono intervenuti in via Provinciale Est a seguito di una mirata segnalazione arrivata da Acer Modena, la società incaricata della gestione dello stabile attualmente in disuso, mettendo fine a una situazione di occupazione abusiva e forte degrado.🔗 Leggi su Modenatoday.it Sgomberato il sottotetto occupato abusivamente, 25enne finisce al Centro rimpatriI Carabinieri hanno sgomberato ieri un sottotetto occupato senza permesso in un edificio comunale di Nonantola. Leggi anche: Sgomberato l'ex punto verde qualità occupato abusivamente Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. A Torino sgomberato un alloggio occupato in casa popolareUn alloggio, occupato abusivamente dalla fine del 2020, è stato sgomberato questa mattina in corso Grosseto 373, a Torino, in una delle palazzine del complesso di edilizia sociale noto come Le Torri ... ansa.it Sgomberato un alloggio Atc occupato abusivamente in corso Grosseto a TorinoSgomberato a Torino un alloggio occupato abusivamente in corso Grosseto 373 in una delle palazzine del complesso di edilizia sociale Le Torri, nel quartiere Madonna di Campagna. Gli occupanti hanno ... rainews.it The Epoch Times Italia. . Un incendio è scoppiato martedì 27 gennaio nel sottotetto dell’Hotel des Grandes Alpes, struttura a cinque stelle in una località sciistica francese. Le fiamme hanno costretto all’evacuazione di oltre 90 persone, mentre anche il vicino H - facebook.com facebook