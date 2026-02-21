Sfumature d’Azzurro la mostra inaugurata alla Pinacoteca civica in attesa della sfida Italia-Svezia
È stata inaugurata alla Pinacoteca civica la mostra itinerante "Sfumature d’Azzurro", promossa dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Fondazione Museo del calcio di Coverciano, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria. L’iniziativa accompagna l’attesa per la gara della nazionale femminile Italia-Svezia, in programma il 3 marzo allo stadio Oreste Granillo. L’esposizione propone un viaggio nella storia della nazionale italiana attraverso cimeli, maglie iconiche e trofei che hanno segnato le pagine più gloriose del calcio azzurro. In mostra anche le Coppe del Mondo conquistate nel 1982 e nel 2006, la storica Coppa Rimet vinta nel 1934 e nel 1938 e il trofeo dell’Europeo 2021, un racconto celebrativo dei valori dello sport, capace di unire memoria, identità e passione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
"A Carnevale ogni quadro vale!" alla Pinacoteca Civica: evento ludico per i più piccoliLa Pinacoteca Civica apre le sue porte ai bambini per un evento speciale dedicato al Carnevale.
Argomenti discussi: Il 25 febbraio presentazione del libro Mylle sfumature d’azzurro a Palazzo Caetani; Brasile 2027, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca; Verso Italia-Svezia, la Nazionale a Reggio Calabria; Lipgloss azzurro: il trend trucco labbra 2026 da non perdere.
Reggio, inaugurata alla Pinacoteca civica la mostra ‘Sfumature d’azzurro’L'esposizione itinerante di trofei e cimeli è promossa dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio di Coverciano, in occasione della partita delle Azzurre il 3 marzo allo stadio Granillo ... citynow.it
Italia-Svezia di calcio femminile a Reggio Calabria: l’inaugurazione della mostra Sfumature di azzurro | INFODomani, sabato 21 febbraio 2026, alle ore 11.30 presso la Pinacoteca civica è prevista la cerimonia di inaugurazione della mostra Sfumature di Azzurro, organizzata dalla FIGC in collaborazione con l ... strettoweb.com
Italia-Svezia di calcio femminile a Reggio Calabria: l'inaugurazione della mostra "Sfumature di azzurro" | INFO - facebook.com facebook