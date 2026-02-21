Sfumature d’Azzurro la mostra inaugurata alla Pinacoteca civica in attesa della sfida Italia-Svezia

È stata inaugurata alla Pinacoteca civica la mostra itinerante "Sfumature d’Azzurro", promossa dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Fondazione Museo del calcio di Coverciano, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria. L’iniziativa accompagna l’attesa per la gara della nazionale femminile Italia-Svezia, in programma il 3 marzo allo stadio Oreste Granillo. L’esposizione propone un viaggio nella storia della nazionale italiana attraverso cimeli, maglie iconiche e trofei che hanno segnato le pagine più gloriose del calcio azzurro. In mostra anche le Coppe del Mondo conquistate nel 1982 e nel 2006, la storica Coppa Rimet vinta nel 1934 e nel 1938 e il trofeo dell’Europeo 2021, un racconto celebrativo dei valori dello sport, capace di unire memoria, identità e passione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

"A Carnevale ogni quadro vale!" alla Pinacoteca Civica: evento ludico per i più piccoliLa Pinacoteca Civica apre le sue porte ai bambini per un evento speciale dedicato al Carnevale.

