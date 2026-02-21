Sfilata di Carnevale a quattro zampe cani in maschera a Capronno | Un’occasione di festa per tutta la famiglia

A Capronno, frazione di Angera, si è tenuta la sfilata di Carnevale a quattro zampe, perché i proprietari hanno voluto festeggiare con i loro cani in maschera. Centinaia di persone hanno partecipato portando i loro animali vestiti con costumi colorati e creativi. La manifestazione, che si ripete ogni anno, mira a rafforzare il legame tra proprietari e animali domestici. Molti hanno commentato la gioia condivisa durante la giornata. La festa si conclude con un momento di premiazione per i costumi più originali.

Capronno (Varese) – Anche quest’anno a Capronno, frazione di Angera, è andato in scena il ‘Carnevale a quattro zampe’, un evento divertente e alternativo, dedicato ai cani. Il paese, dove le stelle della festa avevano il guinzaglio e tanta voglia di scodinzolare, si è colorato di costumi originali, premi e tanta allegria. Un Carnevale inclusivo fino ai baffi con un piccolo corteo dove piume, mantelli e cappottini colorati si sono mischiati a code scodinzolanti. L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Angera e ha coinvolto proprietari e amici degli animali in una sfilata a quattro zampe aperta a tutte le razze e taglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Capronno, sfilata di Carnevale a quattro zampe: la storia di Wonder-AgataElena Tamborini ha partecipato a una sfilata di Carnevale con la sua pelosetta Wonder-Agata, attirando l’attenzione di molti passanti.

