Sfida contro il tempo e la storia | il Pontelungo ha riaperto | FOTO

Il Pontelungo torna accessibile in doppio senso di marcia dopo quattro anni e mezzo di lavori e deviazioni. La causa principale è stata la necessità di rinnovare completamente il ponte, che presentava segni di usura e problemi strutturali. Durante i lavori, gli ingegneri hanno installato nuovi impianti e migliorato le fondazioni. La riapertura permette ora di alleggerire il traffico e di ripristinare la viabilità normale nella zona. La strada rimane aperta al pubblico a partire da questa mattina.

Riapre alle auto, dall'1 marzo tornano i bus. Ripristinato il doppio senso di marcia tra il centro e Borgo Panigale. Entro giugno il completamento delle linee del tram, poi la festa Dopo quattro anni e mezzo di lavori e deviazioni e una complessa sfida tecnica, il Pontelungo riapre in doppio senso di marcia. Il taglio del nastro, oggi alla presenza del sindaco Matteo Lepore, segna la fine di un intervento da 18 milioni di euro su una struttura che i tecnici avevano giudicato molto critica. Non si è trattato di una semplice manutenzione, ma di una vera operazione di ingegneria. Il ponte è stato smontato e rimontato, affrontando diversi imprevisti: dalle due alluvioni che hanno colpito il territorio ai ritardi nell'approvvigionamento dei materiali causati dal conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Fine lavori al Pontelungo di Bologna: ecco come è riaperto (e con i binari del tram)Il ripristino dei binari del tram al Pontelungo di Bologna si è concluso dopo quattro anni e mezzo di lavori.

