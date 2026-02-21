Sesto oro è il re dei Giochi olimpici

Johannes Høsflot Klæbo ha vinto il suo decimo oro olimpico, grazie alla vittoria nella 50 km a tecnica classica a Tesero, in Val di Fiemme. La gara si è svolta sotto un cielo nuvoloso e con temperature rigide, mettendo alla prova gli atleti. Klæbo ha mostrato una grande forza e resistenza, mantenendo il passo sin dalle prime battute e tagliando il traguardo con un vantaggio evidente. La sua performance ha lasciato il pubblico senza parole.

A Tesero, in Val di Fiemme, la 50 km a tecnica classica incorona ancora una volta il re dello sci di fondo: Johannes Høsflot Klæbo domina la maratona olimpica e conquista il suo decimo oro ai Giochi, riscrivendo la storia dello sport invernale. A 29 anni, il fenomeno norvegese diventa il secondo atleta più titolato di sempre alle Olimpiadi, alle spalle soltanto di Michael Phelps. La gara che chiude il programma maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si decide negli ultimi mille metri. Fino a quel momento il gruppo di testa procede compatto, ma quando il traguardo si avvicina Klæbo cambia ritmo con il suo devastante "Passo Klæbo", una sequenza di alternati a velocità impressionante che spezza definitivamente la resistenza degli avversari.