sestese rischio a massa in palio punti salvezza

Gli anticipi coinvolgono solo il girone A con due scontri diretti. Alle 14,30, i riflettori del "Gianpiero Vitali" si accenderanno su Massese-Sestese, valida per la 27ª giornata di campionato. I ragazzi di Fabrizio Polloni arrivano all’appuntamento con la consapevolezza di chi sa di potersela giocare con chiunque. La prestazione coraggiosa offerta nel turno precedente contro la capolista Lucchese ha lasciato in dote non solo applausi, ma anche la certezza di una condizione fisica e mentale in crescita. A Massa, però, il clima sarà rovente. La squadra bianconera di casa allenata da Pantera è reduci dal blitz esterno sul campo del San Giuliano che ha riacceso entusiasmo e speranza salvezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nuova Virtus, c’è Parma. In palio punti salvezzaLa Nuova Virtus Cesena si prepara ad affrontare, domenica 18 gennaio alle 18 al PalaIppo, la Magick Rosa Parma nel campionato di serie B di basket femminile.

Parma-Verona, in palio punti per la salvezza. Il pronosticoParma e Verona si affrontano in una sfida decisiva per la lotta alla salvezza.

