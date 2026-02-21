Servizio idrico integrato verso il gestore unico il confronto organizzato da Ugl Sicilia

Un incontro organizzato da Ugl Sicilia a Catania ha affrontato il passaggio al gestore unico del servizio idrico integrato, innescato dalla necessità di migliorare la gestione delle risorse. Durante l'evento, i partecipanti hanno analizzato le sfide di unificare le reti di distribuzione e ridurre le perdite nell’approvvigionamento. I rappresentanti delle aziende pubbliche hanno spiegato le ragioni di questa scelta, puntando a garantire maggior efficienza e sostenibilità. La discussione prosegue con un focus sulle prossime tappe del progetto.

Un momento di confronto per contribuire a una maggiore comprensione del passaggio al Sistema Idrico Integrato (SII), acquedotto, fognatura, depurazione Si è svolto a Catania l'incontro dal titolo "Servizio idrico integrato: dagli acquedotti tradizionali al gestore unico", organizzato da Ugl Sicilia. Un momento di confronto per contribuire a una maggiore comprensione del passaggio al Sistema Idrico Integrato (SII), acquedotto, fognatura, depurazione. Sono passati circa 30 anni dalla prima legge che lo prevedeva e ancora non sono chiari i termini del passaggio, così come le risorse tecniche ed economiche e le tutele dei lavoratori tra diritto ad essere "assorbito" nelle nuova realtà e titolarità acquisite.