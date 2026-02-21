Serpapi sostiene che google non possiede internet presenta una mozione di rigetto della causa per web scraping
Serpapi ha presentato una mozione di rigetto della causa contro Google, sostenendo che il motore di ricerca non possiede l’intera rete internet. La disputa nasce dal fatto che Serpapi utilizza tecniche di web scraping per estrarre dati dai risultati di ricerca di Google, contestando le implicazioni legali di questa pratica. La questione riguarda chi ha il diritto di accedere e utilizzare le informazioni pubbliche disponibili online. La decisione finale potrebbe influenzare le tecniche di raccolta dati nel settore.
quadro sintetico della controversia tra google e serpapi: si analizza una disputa legale significativa nel dominio del web scraping, incentrata sull’estrazione di dati dai risultati di ricerca e sulle relative implicazioni per l’accesso pubblico alle informazioni. l’attenzione è rivolta alle posizioni delle parti, all’uso del DMCA e alle potenziali ripercussioni economiche, con riferimento alle dinamiche tra strumenti di indicizzazione e disponibilità di contenuti. contesa google contro serpapi: quadro legale. origine della causa. la vicenda è emersa verso la fine del 2025, quando google ha presentato una citazione contro serpapi, una startup specializzata nell’estrazione di dati dai risultati di ricerca. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
