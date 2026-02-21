Serie D | i bianconeri attesi da una sfida ad alto rischio Sansepolcro a Siena Palazzi ritrova Belli

SANSEPOLCRO Dopo oltre undici anni, il Sansepolcro torna a giocare allo stadio " Artemio Franchi " di Siena in quello che negli anni ’70 era considerato il derby bianconero della Serie D, poiché le due squadre vestono gli stessi colori sociali. Tante le sfide che sono andate in scena fino al 1976 (quando il Siena salì in C), poi a inizio anni ’80 vi sono state quattro partite in C2, finite tutte in parità. Nella città del Palio, il 17 febbraio di 46 anni fa maturò un 1-1 determinato dalle reti di Mannarelli per i locali e da un autogol di Tognarelli su punizione di Facchin; il 3 maggio 1981 fu invece un opaco 0-0, ma l’ultimo precedente al vecchio "Rastrello" è quello del 14 dicembre 2014, di nuovo in D: il Siena di Massimo Morgia, che avrebbe poi vinto il campionato, si impose per 3-2.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie D: l’allenatore dei bianconeri ritrova i suoi attaccanti in una gara fondamentale. Il Sansepolcro non può fallire con il Camaiore. Ciampelli lancia dall’inizio Vitiello e BelliIl Sansepolcro si appresta a disputare una partita importante contro il Camaiore, una sfida che torna dopo oltre mezzo secolo.

Serie D: i bianconeri vogliono cambiare marcia col nuovo tecnico. Sansepolcro a Cannara. È il debutto per PalazziQuesta volta, in serie D, Sansepolcro e Cannara si affrontano in un match importante.

