Serie C Livorno-Pineto in diretta LIVE

Gli uomini di Venturato cercano il riscatto dopo il ko con la Pianese. Fischio d'inizio alle 14.30 all'Armando Picchi Ripartire e lasciarsi alle spalle lo scivolone con la Pianese. Questo l'obiettivo del Livorno, che allo stadio Armando Picchi (fischio d'inizio alle 14.30) ospiterà il Pineto nella gara valevole per la 28esima giornata del girone B di serie C. Un match in cui gli amaranto vogliono tornare a muovere la classifica per tenere a distanza la zona playout, cercando, allo stesso tempo, di rimanere agganciati al treno playoff. Di fronte una formazione, quella abruzzese, vogliosa di riscatto: il Pineto, che naviga al sesto posto della classifica a pari merito con Ternana e Campobasso, si presenterà infatti all'Ardenza reduce da tre sconfitte consecutive.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche: Serie C, Gubbio-Livorno in diretta. LIVE

Leggi anche: Serie C, Livorno-Arezzo in diretta. LIVE

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie C | Livorno-Pineto, le probabili formazioni. Venturato: Crescere e migliorare il nostro obiettivo, sbagliato creare troppe aspettative; Serie C, le gare della 28^ giornata su Sky; Serie C, il Livorno adesso sogna i playoff: il calendario fino al termine della stagione; Alla scoperta del Pineto, prossimo avversario del Livorno. Gli abruzzesi sono al momento sesti in classifica.

Livorno-Pineto, riscatto cercasi: le probabili formazioniLa vittoria nel mirino. Per tre punti che fanno gol ad entrambe. Al Picchi Livorno e Pineto si affrontano nella ventottesima giornata del Girone A di Serie C, con fischio di inizio alle ore 14:30. Due ... tuttoc.com

Livorno-Pineto streaming e diretta TV: dove vedere live la Serie CLivorno-Pineto: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica ... msn.com

TvSei. . Pineto, Tisci: “Livorno Squadra migliore rispetto all’andata” Domani alle 14:30 il Pineto giocherà al Picchi contro il Livorno con l’intento di fermare la serie di tre sconfitte consecutive. Assente Vigliotti mentre torna tra i convocati Baggi. Arbitro sarà Nico - facebook.com facebook