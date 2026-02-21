Serie C La Virtus Medicina di coach Regazzi proverà a fermare la capolista Lg già battuta all’andata

La Virtus Medicina di coach Regazzi affronterà la capolista Lg, che ha già battuto all’andata, in una partita decisiva. La squadra di casa spera di fermare l’avversaria e di ottenere un risultato importante. La gara si svolgerà in un match ricco di tensione e intensità. I giocatori sono determinati a mettere in campo tutta la loro energia. La sfida è in programma questa sera, con l’obiettivo di migliorare la classifica.

Piatti ricchi nel menù del fine settimana 'minors'. In B Interregionale, mentre i New Flying Balls osserveranno il turno di riposo, gli occhi saranno puntati sull' Olimpia Castello di coach Marco Carretto, che dopo l'exploit dello scorso weekend (vittoria a Carrè e sorpasso al penultimo posto) oggi alle 20,30 sarà di scena a Montebelluna per provare ad allungare la striscia positiva a tre vittorie: i trevigiani sono dodicesimi e arrivano da quattro ko consecutivi. L'occhio di bue è però sul palcoscenico della serie C, con la Virtus Medicina di coach Marco Regazzi al centro del proscenio. Oggi alle 21 arriverà la capolista Lg Competition, reduce da dodici successi di fila e a +6 sul secondo posto, occupato dalla coppia Francesco Francia-Medicina.