Le classifiche di Serie C e dei campionati dilettanti si aggiornano dopo le partite di questo fine settimana. La vittoria di una squadra ha portato un cambio in classifica, mentre le sconfitte hanno compromesso le posizioni di alcune formazioni. I tifosi possono condividere le proprie impressioni o inviare foto e risultati alla nostra redazione. La situazione di questa stagione si fa sempre più interessante e ricca di sorprese. La lotta per i primi posti continua a infiammare gli stadi.

Tutte le classifiche dopo gli incontri in calendario nel fine settimana. Giornata amaranto per il big match con il Ravenna. Come e dove acquistare i biglietti Sabato la trasferta di Gubbio. Più di mille biglietti per i tifosi amaranto Problema muscolare, Ionita ai box. Sei diffidati nell'Arezzo atteso dalla trasferta di Gubbio Scuola calcio popolare: allenamento, merenda e studio. Progetto pilota ad Arezzo. Serie C e dilettanti, le classifiche di tutti i campionati; Meno promozioni e retrocessioni, addio ai ripescaggi e si diventa Dilettanti: la riforma del campionato è sui blocchi; Under 15, c'è il primo test: il 25 febbraio amichevole contro il Bologna, i convocati di Peccati.