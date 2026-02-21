Serie C & B | 1.143 partite in diretta sabato e domenica | tutte

Sabato 21 febbraio 2026, gli appassionati di calcio possono seguire in diretta 1.143 partite tra Serie C e Serie B, trasmesse su vari canali. La giornata prevede numerosi incontri, alcuni con sfide molto attese e rivalità storiche. Gli spettatori avranno l’opportunità di seguire i match delle squadre locali e di scoprire i risultati in tempo reale. La programmazione garantisce un weekend ricco di emozioni e di partite da non perdere.

La giornata calcistica di sabato 21 febbraio 2026 offre agli appassionati diverse opportunità per seguire le partite in diretta, con particolare attenzione alla Serie C e alla Serie B. Diverse sfide si disputeranno in diverse città italiane, tra cui Renate, Trieste, Carrarese e altre, e la copertura televisiva e in streaming sarà fondamentale per consentire ai tifosi di rimanere aggiornati sugli eventi. Le partite saranno trasmesse principalmente attraverso piattaforme di streaming e canali televisivi dedicati, con un particolare sull’offerta di abbonamenti che permettono l’accesso a una vasta gamma di contenuti sportivi.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: DIRETTA Serie A, non solo Napoli-Juventus: tutte le partite della domenica LIVE Leggi anche: Serie a domenica partite pisainter atalantafiorentina romananapoli orari e diretta Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Risultati Serie C 2025/2026 gironi A, B e C; Serie C [LIVE] – I risultati delle gare del 27° turno in tempo reale; Serie C | Campobasso-Livorno 1-2, Venturato: Ottimo primo tempo, bravi a reggere nella ripresa; Serie C | Campobasso-Livorno 1-2, le pagelle: Malagrida on fire, ottimo debutto per Camporese. Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima che ha riferito una serie di abusi subiti nel periodo di degenza presso una struttura sanitaria https://shorturl.at/F1nHY - facebook.com facebook Serie C, le partite della 28^ giornata su Sky e in streaming su NOW #SkySport #SerieC x.com