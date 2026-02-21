Serie A Women Lazio-Milan finisce 2-2 | la vittoria manca da tre partite

La partita tra Lazio e Milan si conclude con un pareggio di 2-2, lasciando il Milan senza vittoria da tre turni. La causa principale è stata una doppietta di un attaccante biancoceleste che ha spinto la Lazio avanti, poi rimontata dal Milan. La sfida si è decisa negli ultimi minuti, con occasioni per entrambe le squadre. La partita ha mostrato un equilibrio tra le forze in campo, lasciando aperto il discorso qualificazioni.

© Pianetamilan.it - Serie A Women, Lazio-Milan finisce 2-2: la vittoria manca da tre partite

Ancora niente vittoria per il Milan Femminile di Suzanne Bakker. Contro la Lazio, 15^ giornata di Serie A Women, le rossonere hanno pareggiato dopo una grande reazione di cuore nel secondo tempo. Con questo 2-2, la rincorsa per i primi tre posti della classifica rimane molto complicata. Di seguito, il resoconto del match. (fonte acmilan.com) - Un pareggio esterno per le rossonere di Coach Bakker, che in casa della Lazio portano a casa un 2-2 in una partita contraddistinta da rimonta e contro-rimonta. Sotto dopo la prima frazione, per via del gol di Le Bihan, nella ripresa arriva la nostra risposta con la prima rete rossonera di Kamczyk e il sigillo del 2-1 di Soffia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: Milan, senti Galli: “In difesa manca uno come Thiago Silva. Ecco perché sei gol nelle ultime tre partite…” Juventus Women, date e orari delle prime tre partite in Serie A femminile del 2026: quando saranno impegnate le bianconereEcco le prime tre partite della Juventus Women in Serie A femminile 2026, con date e orari. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A Women | Dove vedere Juventus-Lazio; SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI LAZIO-MILAN; Serie A Women, Juventus-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Lazio (Serie A Women): quando si gioca e dove vederla in tv. Serie A Women, 15ª giornata: si chiude sul 2-2 il big match Lazio-Milan. La classifica aggiornataCon i due lunch match di giornata, ha preso il via la 15ª giornata di Serie A Women, che vedrà in programma due scontri diretti per l’alta. tuttomercatoweb.com Tutto pronto per la 15° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e MilanSi parte al Mirko Fersini di Formello per la quindicesima giornata di Serie A Women Athora: di fronte Lazio Women e Milan in una sfida determinante in ottica terzo posto. Nel match delle ore 15:00 and ... laziopress.it #SerieAFemminile, bella partita tra #Lazio e #Milan: a Formello finisce 2-2 con la legge della K #MilanPress x.com Lazio e Milan si dividono la posta in palio. Pari 2-2 al Mirko Fersini: biancocelesti in vantaggio con Le Bihan, vengono prima riprese e poi superate dai gol di Kamczyk e Soffia. Ma un gol dell'ex Karczewska riporta in parità il match - facebook.com facebook