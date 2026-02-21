Serie A Women Lazio-Milan finisce 2-2 | la vittoria manca da tre partite
La partita tra Lazio e Milan si conclude con un pareggio di 2-2, lasciando il Milan senza vittoria da tre turni. La causa principale è stata una doppietta di un attaccante biancoceleste che ha spinto la Lazio avanti, poi rimontata dal Milan. La sfida si è decisa negli ultimi minuti, con occasioni per entrambe le squadre. La partita ha mostrato un equilibrio tra le forze in campo, lasciando aperto il discorso qualificazioni.
Ancora niente vittoria per il Milan Femminile di Suzanne Bakker. Contro la Lazio, 15^ giornata di Serie A Women, le rossonere hanno pareggiato dopo una grande reazione di cuore nel secondo tempo. Con questo 2-2, la rincorsa per i primi tre posti della classifica rimane molto complicata. Di seguito, il resoconto del match. (fonte acmilan.com) - Un pareggio esterno per le rossonere di Coach Bakker, che in casa della Lazio portano a casa un 2-2 in una partita contraddistinta da rimonta e contro-rimonta. Sotto dopo la prima frazione, per via del gol di Le Bihan, nella ripresa arriva la nostra risposta con la prima rete rossonera di Kamczyk e il sigillo del 2-1 di Soffia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
