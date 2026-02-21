Serie A riscatto Inter | Lecce battuto 2-0 e Milan ora a -10

L’Inter ottiene un importante successo contro il Lecce grazie ai gol di Mkhitaryan e Akanji, senza Lautaro. La squadra di Inzaghi centra i tre punti dopo aver dominato il match, portandosi a +10 sul Milan. La vittoria arriva in un momento difficile, con una prestazione solida e determinata. Il risultato rafforza le ambizioni nerazzurre in classifica e crea nuove tensioni nella corsa Champions. La partita si conclude con un punteggio di 2-0.

Non c’è Lautaro, ci pensano Mkhitaryan e Akanji. All’Inter bastano due gol del centrocampista armeno e del difensore svizzero per battere il Lecce 2-0, nell’anticipo della 26a giornata di Serie A, e volare a +10 sul Milan impegnato domani con il Parma. I nerazzurri di Chivu riscattano così il ko inatteso con il Bodo in Champions League e si confermano imbattibili in campionato (nona vittoria di fila in trasferta), soprattutto contro le squadre della parte destra della classifica. Un ruolino di marcia impressionante quello dell’Inter, che gioca con una sicurezza disarmante sicuro della sua superiorità sugli avversari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

