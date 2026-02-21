Serie A riscatto Inter | Lecce battuto 2-0 e il Milan ora è a -10

Mkhitaryan e Akanji hanno segnato due gol decisivi per l'Inter contro il Lecce, contribuendo al riscatto dopo la sconfitta precedente. La squadra di Inzaghi ha vinto 2-0 senza Lautaro Martinez, che era indisponibile. Con questa vittoria, l'Inter si porta a +10 sul Milan, che giocherà domani contro il Parma. La partita ha mostrato una buona reazione dei nerazzurri e un’importante spinta in classifica.

© Liberoquotidiano.it - Serie A, riscatto Inter: Lecce battuto 2-0 e il Milan ora è a -10

Non c'è Lautaro, ci pensano Mkhitaryan e Akanji. All'Inter bastano due gol del centrocampista armeno e del difensore svizzero per battere il Lecce 2-0, nell'anticipo della 26a giornata di Serie A, e volare a +10 sul Milan impegnato domani con il Parma. I nerazzurri di Chivu riscattano così il ko inatteso con il Bodo in Champions League e si confermano imbattibili in campionato (nona vittoria di fila in trasferta), soprattutto contro le squadre della parte destra della classifica. Un ruolino di marcia impressionante quello dell'Inter, che gioca con una sicurezza disarmante sicuro della sua superiorità sugli avversari.