serie a pareggio senza reti tra cagliari e lazio

Finisce a reti inviolate l'anticipo del sabato sera della 26esima giornata di Serie A tra Cagliari e Lazio. I sardi hanno terminato la partita in 10 uomini per l'espulsione di Yerri Mina all'85'. In classifica la Lazio sale al nono posto con 34 punti, il Cagliari raggiunge il Parma al dodicesimo posto con 29 punti. "Una partita tosta, soprattutto per l'inferiorità numerica nel finale. Portiamo comunque a casa un pareggio contro una grande squadra. La nostra forza è il gruppo, siamo uniti dentro e fuori dal campo. Si tratta di una base che serve per creare una grande squadra e noi ne siamo provvisti". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Serie A: Sassuolo e Parma riaccendono l’ambizione, pareggio senza reti tra Cremonese e Genoa. Lotta salvezza infuocata.Il Sassuolo ha vinto contro l’Udinese grazie a un gol nel secondo tempo, risollevando le proprie speranze di salvezza.

Serie A - Poche sorprese, ma le panchine traballano

SERIE C, STOP DELLA CAVESE A TRAPANI Dopo l’ottimo pareggio interno contro la Salernitana, la Cavese torna con una sconfitta dalla trasferta di Trapani. Il match del... x.com

Oltre ad aver collezionato 4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 partite, c’è un altro dato abbastanza preoccupante per la Juventus: la squadra di Spalletti, infatti, ha preso gol per ben 13 volte al primo tiro subito, ed è il dato più alto mai registrato in Serie A sec - facebook.com facebook