Serie A Juve ora è crisi vera | Como cinico passa 2-0 senza Nico Paz

La Juventus subisce una sconfitta pesante contro il Como, che sfrutta le vulnerabilità dei bianconeri per vincere 2-0. La causa principale risiede nella scarsa forma della squadra torinese, che mostra errori e mancanza di compattezza in campo. Il Como, con un gioco deciso e senza Nico Paz, si impone con facilità, alimentando le speranze di un piazzamento europeo. La partita conferma le difficoltà attuali della Juventus, ora sotto pressione.

Un Como cinico e spietato passa sulle macerie di una Juve inguardabile (come la maglia con cui è scesa in campo) ed entra prepotentemente in corsa per un posto in Champions League. Un gol per tempo di Vojvoda e Caqueret consente alla squadra di Fabregas di imporsi per 2-0 e volare a quota 45 punti in classifica, a -1 proprio dai bianconeri. I l tutto in attesa della Roma impegnata con la Cremonese domani. “Questo dolore deve essere un elastico per reagire”, aveva detto Spalletti alla vigilia in riferimento alla pesante sconfitta con il Galatasaray in Champions. Peccato che l’elastico invocato dal tecnico filosofo risulta spezzato, perchè la squadra ha dimostrato una incapacità di reazione di fronte alle difficoltà acuite da problematiche strutturali insanabili: una su tutte l’assenza di un centravanti di ruolo, che la società non è riuscita a reperire sul mercato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Juventus-Como, l’ora della verità: Spalletti rivoluziona la difesa, Fabregas senza Nico PazLa Juventus e il Como si affrontano in una sfida decisiva che potrebbe cambiare le loro sorti in campionato.

Crisi Juve senza fine, il Como passa allo Stadium: Spalletti perde anche con Fabregas che ora è a -1Il Como conquista tre punti allo Stadium, causando la sconfitta della Juventus per 2-0.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.