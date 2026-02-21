Serie A Genoa-Torino | probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Torino torna in campo alle 12.30 di domenica 22 febbraio contro il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris. La squadra di Juric cerca punti importanti per la corsa salvezza, mentre i padroni di casa vogliono sfruttare il supporto del pubblico. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria. I tifosi potranno seguire il match in diretta su alcune piattaforme televisive.

Granata attesi dal Genoa nel lunch match: numeri, precedenti e chiavi tattiche di una sfida che pesa nella corsa salvezza Il Torino torna in campo domenica 22 febbraio alle ore 12.30 sul prato dello Stadio Luigi Ferraris per affrontare il Genoa CFC nel match valido per la 26ª giornata di Serie A. Una sfida delicata, tutt’altro che uno spareggio salvezza ma con un peso specifico notevole: i granata hanno tre punti in più in classifica dei rossoblù, ma arrivano a Marassi con numeri esterni che impongono attenzione massima. La storia recente parla chiaro: il Torino FC è rimasto imbattuto in 14 delle ultime 15 partite contro il Genoa in Serie A (9 vittorie e 5 pareggi), perdendo soltanto il match del 18 marzo 2022 deciso da Manuel Portanova. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Genoa vs Torino, ventiseiesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaIl match tra Genoa e Torino si gioca per la ventiseiesima giornata di Serie A 20252026, dopo che il Genoa ha perso l’ultima partita contro una squadra in lotta per la salvezza.

