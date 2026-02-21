Serie A femminile la campionessa bresciana lascia l’Italia Girelli va negli Usa | la aspetta il Bay FC

Cristiana Girelli lascia l’Italia dopo aver disputato numerose stagioni con la Juventus Women. La sua decisione nasce dalla proposta del Bay FC, che le offre l’opportunità di giocare negli Stati Uniti. La partita contro il Wolfsburg, conclusa con una sconfitta e l’eliminazione dalla Champions League, sarà l’ultimo impegno della calciatrice con la maglia bianconera. Ora, Girelli si prepara a una nuova avventura sportiva in America. La sua partenza è prevista nei prossimi giorni.

Cristiana Girelli non giocherà più nel campionato italiano. Per ora. La sfida tra Juventus Women e Wolfsburg di due giorni fa, finita 2-0 per le tedesche e che ha sancito l’uscita delle bianconere dalla Champions League, sarà per i prossimi mesi l’ultima con la bandiera bianconera in distinta. A 35 anni, infatti, l’attaccante ha ricevuto una proposta dalla NWSL per volare a San Francisco e giocare con il Bay FC, per quanto in prestito. Ad ottobre, quando il torneo americano sarà finito, potrebbe anche tornare alla Juventus che terrà la proprietà del cartellino e ha acconsentito alla possibilità per la giocatrice di vivere un’esperienza all’estero.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Cristiana Girelli saluta la Juventus e va negli UsaCristiana Girelli ha deciso di lasciare la Juventus dopo aver giocato per anni con la maglia bianconera.

