Serie A 26ma giornata | Lecce-Inter 0-2

L'Inter ha vinto 2-0 a Lecce, aumentando il vantaggio sulla seconda in classifica. La squadra nerazzurra ha segnato due gol nel secondo tempo, sfruttando le occasioni create in attacco. La vittoria permette all'Inter di consolidare il primo posto in campionato, mentre il Lecce cerca di migliorare le proprie prestazioni in casa. La partita si è giocata davanti a circa 15.000 spettatori, che hanno sostenuto le due squadre dall'inizio alla fine.

19.56 L'Inter passa a Lecce e vola a +10 sul Milan, impegnato domenica col Parma. Al 'Via del Mare' giallorossi piegati 0-2. Salentini terz'ultimi a 24 punti. Primo tempo nerazzurro. Falcone,aiutato da Siebert su Luis Henrique e dal palo su Esposito, tiene inviolata la porta. Frattesi conclude alto da buona posizione. Stesso tema nella ripresa.Annullato per fuorigioco di Thuram un gol di Dimarco. Frattesi a lato di testa. Su corner, palla sporca a Mkhitaryan che di prima batte Falcone (75'). Raddoppio di testa di Akanji all'82'.