Serena Williams pronta a tornare in campo? Il botta e risposta con Sharapova

Serena Williams ha fatto discutere con alcune uscite pubbliche, alimentando le voci di un possibile ritorno alle competizioni. La 23 volte campionessa Slam ha condiviso sui social alcune immagini che la mostrano in allenamento, sorprendendo i fan. A 44 anni, dopo aver lasciato il tennis nel 2022, sembra voler riaccendere le sue ambizioni sportive. L’atleta ha anche avuto un breve scambio di battute con Maria Sharapova, alimentando ulteriormente le speculazioni. La decisione finale resta ancora in sospeso.

Si dice che tre indizi facciano una prova. E allora vale la pena ricapitolare ciò che sta accadendo attorno a Serena Williams e a un possibile ritorno nel circuito. Il primo segnale è arrivato dalle sue dichiarazioni a un'emittente australiana: parole volutamente ambigue, senza alcuna smentita su un eventuale rientro nel tennis professionistico. Il secondo indizio riguarda invece la comparsa del suo nome nell'International Registered Testing Pool, l'elenco degli atleti che possono essere sottoposti ai controlli antidoping della International Tennis Integrity Agency (ITIA). Infine, in ordine cronologico, l'ultima rivelazione: un video pubblicato in questi giorni su TikTok dalla 23 volte campionessa Slam, in cui la stessa Williams è protagonista mentre prova il servizio e torna ad allenarsi in campo.