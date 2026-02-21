Sequestrato furgone con rifiuti speciali ferrosi nel Casertano

La Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato un furgone che trasportava rifiuti ferrosi senza autorizzazioni. L’operazione è avvenuta durante un controllo di routine in una zona industriale, quando gli agenti hanno fermato il veicolo. Il conducente non ha mostrato documenti validi e ha tentato di scappare, ma è stato bloccato. Il furgone e i materiali sono stati messi sotto sequestro. La polizia continuerà a vigilare sul rispetto delle norme ambientali.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Provinciale di Caserta, nell'ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati ambientali, ha intercettato e sequestrato un furgone adibito al trasporto illecito di rifiuti speciali ferrosi. L'operazione, scaturita da un'attività info-investigativa avviata nei giorni precedenti in un rione di Capua, ha consentito agli agenti di individuare, attraverso i dati rilevati dalla targa, un veicolo che transitava lungo l'arteria di collegamento tra Capua e San Tammaro. Il conducente, alla vista degli agenti coordinati dal Colonnello Biagio Chiariello, ha tentato di sottrarsi al controllo effettuando una manovra repentina, ma è stato prontamente raggiunto e fermato.