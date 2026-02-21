Sepolture non cattoliche è polemica

Il dibattito sulle sepolture non cattoliche ha scatenato polemiche a livello locale. La questione diventa più urgente in vista del prossimo consiglio comunale di giovedì, dove si discuterà una proposta che coinvolge diritti e tradizioni della comunità. Molti cittadini manifestano preoccupazione per le ripercussioni di questa decisione. La discussione si accende mentre si attende una risposta ufficiale dell’amministrazione comunale.

Il prossimo consiglio comunale, previsto per giovedì si preannuncia particolarmente acceso a causa di una proposta che tocca la sensibilità civile e religiosa della città. Il gruppo consiliare di maggioranza "Rinasci Fabriano" ha infatti depositato una mozione ufficiale per l’individuazione di un’area cimiteriale destinata alla sepoltura di cittadini di culto non cattolico. Una proposta che non è stata ben digerita dall’opposizione in particolare da Danilo Silvi (Fratelli d’Italia): "Non ho nulla contro i musulmani o chi è di fede diversa dalla nostra – commenta – ma non credo che si questa la priorità ora a Fabriano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

