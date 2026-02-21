Senza il bollo urgente in coda anche un anno Così si ricorre al privato

A causa dei lunghi tempi di attesa, spesso superiori a un anno, molti cittadini si rivolgono ai servizi privati per ottenere il “bollo” urgente. La richiesta di soluzioni rapide si intensifica quando i cittadini devono prenotare visite o esami, trovandosi di fronte a code interminabili nei centri pubblici. La differenza di costo diventa un elemento decisivo, spingendo sempre più persone a pagare per abbreviare i tempi di attesa. La situazione resta critica per chi aspetta senza possibilità di scelta.

Attese di un anno, ma i tempi si accorciano se si va a pagamento. Un refrain che i cittadini si sono ormai abituati a sentire, quando si rivolgono ai Cup per le prenotazioni. Nonostante la piattaforma nazionale delle liste di attesa e il monitoraggio periodico regionale, è ancora complicato avere un quadro chiaro dei tempi d’attesa per singola visita o esame ambulatoriale. La piattaforma riporta dati nazionali, che, però, a poco servono a chi chiede di orientarsi sulle strutture a cui rivolgersi a livello locale. Le Asst, da parte loro, pubblicano i report sui tempi di attesa, alcune nei tempi previsti, altre ex post, alcuni aggiornatissimi (Spedali Civili di Brescia e Giovanni XXIII di Bergamo arrivano a gennaio 2026), altre più datate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

