Senza il bollo urgente in coda anche un anno Così si ricorre al privato
A causa dei lunghi tempi di attesa, spesso superiori a un anno, molti cittadini si rivolgono ai servizi privati per ottenere il “bollo” urgente. La richiesta di soluzioni rapide si intensifica quando i cittadini devono prenotare visite o esami, trovandosi di fronte a code interminabili nei centri pubblici. La differenza di costo diventa un elemento decisivo, spingendo sempre più persone a pagare per abbreviare i tempi di attesa. La situazione resta critica per chi aspetta senza possibilità di scelta.
Attese di un anno, ma i tempi si accorciano se si va a pagamento. Un refrain che i cittadini si sono ormai abituati a sentire, quando si rivolgono ai Cup per le prenotazioni. Nonostante la piattaforma nazionale delle liste di attesa e il monitoraggio periodico regionale, è ancora complicato avere un quadro chiaro dei tempi d’attesa per singola visita o esame ambulatoriale. La piattaforma riporta dati nazionali, che, però, a poco servono a chi chiede di orientarsi sulle strutture a cui rivolgersi a livello locale. Le Asst, da parte loro, pubblicano i report sui tempi di attesa, alcune nei tempi previsti, altre ex post, alcuni aggiornatissimi (Spedali Civili di Brescia e Giovanni XXIII di Bergamo arrivano a gennaio 2026), altre più datate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: «Ex Scalera, enorme favore al privato. Così il comune non ottiene niente»Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Senza il bollo urgente in coda anche un anno. Così si ricorre al privato; Come richiedere il passaporto urgente nel 2026: modulo, tempi e costi.
Addio bollo auto per queste auto, ecco come puoi smettere di pagarloCon la nuova legge in vigore milioni di italiani possono dire addio al bollo auto, ma solo su questi veicoli. msn.com
Novità nei pagamenti verso la PA: per multe, tasse e bollo auto arriva anche l’opzione Klarna, così da scegliere se saldare subito oppure dilazionare l’importo. Un’alternativa digitale in più per gestire le scadenze in modo più flessibile. #Catania #PagamentiDi - facebook.com facebook