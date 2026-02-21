Sentenza Sea Watch | strumentalizzazioni polemiche e attacchi al presidente del tribunale di Palermo

Il tribunale di Palermo ha emesso una decisione tecnica sulla vicenda Sea Watch, cercando di chiarire la propria posizione. Tuttavia, questa sentenza ha suscitato numerose polemiche e accuse, trasformando il caso in un problema politico. Diverse forze politiche e gruppi mediatici hanno accusato il presidente del tribunale di influenze esterne, alimentando tensioni e discussioni pubbliche. La vicenda continua a dividere opinioni e a far discutere sui limiti dell’indipendenza giudiziaria.

Il risarcimento alla ong ha scatenato la reazione del Governo che ha contestato il provvedimento, "difeso" da Piergiorgio Morosini in alcune interviste, tirando in ballo il tema della "magistratura politicizzata" e il referendum sulla giustizia. Prima le accuse della premier Meloni in un video, poi il post sulla pagina di Fratelli d'Italia. Il ministro Nordio intanto annuncia ricorso contro il provvedimento Una sentenza "tecnica" sulla vicenda Sea Watch, come definita dallo stesso presidente del tribunale di Palermo per prendere una posizione e spegnere ogni strumentalizzazione, ha scatenato una sfilza di attacchi contro lo stesso presidente de tribunale diventando un caso politico di carattere nazionale.