Senigallia fiumi e sicurezza | ecco le vasche di espansione a Bettolelle

Le vasche di espansione di Bettolelle sono state consegnate, ponendo fine a quarant’anni di attesa. La realizzazione dell’opera nasce dalla necessità di migliorare la gestione delle acque dei fiumi locali, prevenendo allagamenti durante le piogge intense. Questa nuova infrastruttura rappresenta un passo importante per la sicurezza della zona. La consegna avviene in un momento in cui si rafforzano gli interventi contro il rischio idrogeologico. La popolazione spera ora in una maggiore protezione.

Senigallia (Ancona), 21 febbraio 2026 – Le vasche di espansione di Bettolelle sono realtà: consegnata l’opera dopo quarant’anni di attesa. L’opera ha lo scopo di mitigare il rischio idraulico in un territorio già colpito da vari disastri naturali. La prima era entrata in funzione nel settembre 2025, due anni dopo l’alluvione che devastò la vallata Misa e Nevola. Consoli: “Risposta concreta e strutturale al fenomeno alluvionale”. “Le opere per Senigallia – ha spiegato l’assessore alla Protezione Civile Tiziano Consoli – rappresentano un intervento strategico fondamentale per la sicurezza del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pronte le vasche di espansione delle Bettolelle. Una sicurezza in più per tutto il territorioLe nuove vasche di espansione delle Bettolelle sono state completate, offrendo una soluzione concreta per la tutela del territorio di Senigallia.

Incidenti e sicurezza ferroviaria: l’espansione di Fs all’estero è davvero un profitto per l’Italia?L’espansione internazionale di Ferrovie dello Stato solleva interrogativi sulla sicurezza e sui benefici per l’Italia.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.