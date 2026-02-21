Senago rubano in discarica | bloccati e denunciati

Un gruppo di persone ha tentato di rubare materiali dalla discarica comunale di Senago. La Polizia Locale le ha fermate mentre rovistavano tra i rifiuti, scoprendo che cercavano di portare via oggetti di valore. Gli agenti hanno bloccato i sospetti e li hanno denunciati per furto. La scoperta ha portato a un intervento rapido delle forze dell’ordine per tutelare il patrimonio pubblico. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza della piattaforma ecologica.

© Ilnotiziario.net - Senago, rubano in discarica: bloccati e denunciati

