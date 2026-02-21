Semaforo slitta a metà marzo il rosso lungo da Colzate

Il semaforo di Colzate ha causato un ritardo di quattro minuti e mezzo per chi esce dal paese verso la statale 671. La modifica, prevista per metà marzo, ridurrà i tempi di attesa. La chiusura della strada in uscita entrerà in vigore ad aprile, influenzando il traffico locale. La variazione si rende necessaria per migliorare la sicurezza e la fluidità della viabilità. La nuova programmazione interessa chi percorre la strada ogni giorno.

© Ecodibergamo.it - Semaforo, slitta a metà marzo il rosso «lungo» da Colzate

VIABILITÀ. Salirà a 4 minuti e mezzo l’attesa per chi esce dal paese verso la statale 671. Da inizio aprile scatta la chiusura della strada in uscita. Nuova proroga, ma adesso si parte: la sperimentazione di nuove modalità di funzionamento del semaforo di Colzate - uno dei punti più sotto l’occhio del ciclone per i problemi della viabilità della Valle Seriana - partirà nel mese di marzo. Non il 2 però, come riferito qualche giorno fa dagli amministratori della valle, ma intorno al 15, mentre a inizio mese inizierà soltanto una fase di monitoraggio. Situato sul territorio del Comune di Casnigo, ma usato per l’immissione sulla 671 degli abitanti di Colzate, il semaforo causa spesso lunghe code nelle ore di punta in salita e in discesa dalla valle. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it Semaforo di Colzate, rinviata la sperimentazione del verde allungato: se ne riparla a marzoIl Comune di Colzate ha deciso di rinviare a marzo la sperimentazione del semaforo con il verde allungato, prevista per lunedì 16 febbraio, a causa di alcune problematiche tecniche emerse durante i controlli preliminari. Semaforo sulla statale 671 a Colzate, sperimentazione da febbraioDa febbraio, sulla statale 671 a Colzate sarà avviata una sperimentazione con un semaforo, inizialmente con tempi di rosso ridotti e successivamente spento da marzo. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: PRIMA PAGINA - L'Eco di Bergamo: Dea, inizio 2026 top per i numeri. Semaforo, slitta a metà marzo il rosso «lungo» da ColzateSalirà a 4 minuti e mezzo l’attesa per chi esce da Colzate verso la statale 671. Da inizio aprile scatta la chiusura in uscita. ecodibergamo.it Galleria Sora-Cassino, non ci sarà nemmeno la riapertura parziale: tutto slitta a metà marzo. Tunnel chiuso da un annoNon ci sarà nemmeno la riapertura parziale come aveva assicurato il Governo rispondendo ad un'interrogazione del deputato del Movimento 5 Stelle Ilaria Fontana. Se ne riparlerà a metà marzo. Forse. ilmessaggero.it Se so’ rose stai ar semaforo. Se so’ rose stai ar semaforo · Original audio. - facebook.com facebook