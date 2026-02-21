Segreti di famiglia 3 replica puntata 21 febbraio in streaming | Video Mediaset
Oggi, sabato 21 febbraio, gli spettatori possono seguire in streaming la replica di Segreti di famiglia 3. La puntata rivela che le impronte digitali trovate sul coltello, ritrovato a casa di Cihan e Duru, appartengono alla madre di Cihan, morta cinque anni fa. Questa scoperta mette in discussione le versioni ufficiali e apre nuovi dubbi sulla vicenda. La scena si svolge in un’atmosfera tesa, con un dettaglio che potrebbe cambiare le sorti della storia.
Nuovo appuntamento oggi – sabato 21 febbraio – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna sul coltello rinvenuto a casa di Cihan e Duru risultano, oltre al sangue di Orhan, anche le impronte digitali della madre di Cihan, che però risulta deceduta cinque anni prima. Ilgaz, perciò, convoca la coppia in centrale per ascoltare le loro dichiarazioni. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 73 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.🔗 Leggi su Superguidatv.it
Segreti di famiglia 3, replica puntata 21 gennaio in streaming | Video MediasetOggi, mercoledì 21 gennaio, torna in streaming su Video Mediaset la soap turca
Segreti di famiglia 3, replica puntata 2 febbraio in streaming | Video MediasetOggi, lunedì 2 febbraio, torna in onda la soap turca
Segreti di famiglia, anticipazioni al 21/11: Ilgaz e Ceylin hanno una bambina
Argomenti discussi: Segreti di famiglia: Episodio 73 Video; Segreti di famiglia: Episodio 69 Video; Segreti di famiglia: Episodio 71 Video; Segreti di famiglia: Episodio 67 Video.
Segreti di famiglia 3, replica puntata 19 febbraio in streaming | Video MediasetSegreti di famiglia 3 replica puntata 19 febbraio 2026. Video per rivedere in streaming l'episodio inedito disponibile su Mediaset Infinity. superguidatv.it
Segreti di Famiglia, anticipazioni dal 23 al 27 febbraioSegreti di famiglia 23 al 27 febbraio: trame degli episodi di Yargi disponibili dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity. tvserial.it
Ritratto di una famiglia felice! Avete già visto il nuovo episodio di #SegretiDiFamiglia Se sì, condividete con noi le vostre emozioni. #Yargi - facebook.com facebook