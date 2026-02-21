Seedance 2.0 MPA invia ordine di cessazione a ByteDance per presunta violazione

L’American Movie Association (MPA), che rappresenta sette grandi studi di Hollywood, ha inviato un'ingiunzione a ByteDance lo scorso venerdì. La causa riguarda Seedance 2.0, un’applicazione di proprietà dell’azienda cinese. Secondo quanto si apprende, l’MPA accusa l’azienda di aver violato alcuni diritti legati alla distribuzione dei contenuti. ByteDance ha già ricevuto la comunicazione e si attende una risposta ufficiale. La questione resta sotto osservazione da parte degli esperti del settore.

Hollywood alza il muro: Disney, MPA e sindacati contro ByteDance dopo il caso Seedance 2.0

