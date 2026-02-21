Sede di Forza Nuova Fiore | Siamo un’alternativa di sistema

Roberto Fiore ha aperto una nuova sede di Forza Nuova a Piacenza, spiegando che il gruppo si propone come alternativa al sistema politico attuale. La scelta del centro commerciale Farnese come sede mira a coinvolgere più cittadini e rafforzare la presenza sul territorio. Fiore ha sottolineato che l’obiettivo è offrire un’opzione diversa rispetto alle forze politiche tradizionali, puntando sulla vicinanza alla gente e sui temi locali. La sede sarà un punto di riferimento per le attività del movimento.

Lo storico leader di estrema destra: «Denuncerò Ue e Italia per l'accordo con il Mercosur. Vannacci? Non ci preoccupa, fa parte del centrodestra che è uguale al centrosinsitra. E Fratelli d'Italia non ha fatto nulla per la città». Poi, la passeggiata per la sicurezza alla Besurica Alternativa di sistema, non di governo. È il fine di Forza Nuova, ha spiegato lo storico leader Roberto Fiore, in città per l'inaugurazione della sede piacentina al centro commerciale Farnese. Fiore ha anche annunciato che denuncerà la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen e il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, per avvelenamento degli alimenti e delle acque dopo l'accordo con il Mercosur.