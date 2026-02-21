Sea Watch Bersani a La7 | Meloni la smetta di raccontare balle e di mentire spudoratamente La sua è prepotenza

Sea Watch, Bersani critica duramente Meloni, accusandola di mentire e di usare la prepotenza. Durante un’intervista a La7, l’ex ministro ha invitato la leader di Fratelli d’Italia a smettere di raccontare balle e a essere più sincera. Bersani ha sottolineato che non ha senso chiedere a Meloni di cambiare atteggiamento, perché è evidente che sia così. La polemica si accende nel clima politico attuale.

© Ilfattoquotidiano.it - Sea Watch, Bersani a La7: “Meloni la smetta di raccontare balle e di mentire spudoratamente. La sua è prepotenza”

"Chiedere alla Meloni di non essere aggressiva e vittimista è contro il buon senso, perché lei è così. A me, più dei toni, turba molto di più quello che dice. Un presidente del Consiglio la deve smettere di raccontare balle, perché sta mentendo spudoratamente ". Sono le durissime parole di Pier Luigi Bersani, ospite di Otto e mezzo (La7), sul tam tam della premier contro il risarcimento di 76.181 € che lo Stato italiano è stato condannato a pagare alla Sea Watch per fermo prolungato e illegittimo. Il presidente del Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, ha replicato che denigrare i giudici senza conoscere le motivazioni della sentenza non è critica legittima.