Se si parla di cucina non c’è partita La bistecca alla fiorentina non si batte
Paolo Bacciotti ha deciso di puntare sulla bistecca alla fiorentina, confermando la sua fama nel ristorante Tullio di Montebeni. La sua abilità ai fornelli e il sorriso aperto attirano clienti locali e turisti, che ogni giorno affollano il locale. Le sue cene sono un appuntamento fisso per chi cerca sapori autentici e un’atmosfera familiare. La sua passione si trasmette in ogni piatto, rendendo il locale un punto di riferimento in zona.
Il ristorante Tullio a Montebeni per i fiorentini è una vera istituzione. Paolo Bacciotti, padrone di casa e frontman assoluto del locale, con i suoi piatti e la sua simpatia ha conquistato tutti. E con il suo tifo ha sempre dato una spolverata di viola al suo ristoante sulle colline di Fiesole. Non era difficile, infatti, trovare una saletta dedicata ai grandi allenatori e dirigenti della Fiorentina. Da Corvino a Prandelli, fino a Italiano e Palladino, passando per la famiglia Commisso. Non è strano, infatti, vedere i giocatori viola insieme al ristoratore e alla specialità della casa, ovvero la bistecca alla fiorentina fritta.🔗 Leggi su Lanazione.it
Da Jeff Bezos a Kristen Stewart: se si parla di matrimoni, a Hollywood tutto è possibile: nell'anno che si chiude tante coppie celebri si sono dette "sì"Nel mondo di Hollywood, le unioni tra celebrità continuano a suscitare interesse.
Leggi anche: Sommer si racconta alla Gazzetta: «La mia vita a Milano tra musica, yoga e cucina. Se ho già pensato a cosa fare dopo il ritiro? Vi dico questo»
In questo ristorante cucinano una delle migliori bistecche alla Fiorentina di Firenze
Argomenti discussi: Separazione delle carriere, che cos'è, a chi conviene, perché se ne parla; La politica nel pallone: tra azioni e simulazioni, la maggioranza rischia solo se si parla di calcio; Pizzaballa: se ne parla meno, ma a Gaza si continua a morire; Se si parla di cucina non c’è partita. La bistecca alla fiorentina non si batte.
Se parlare di sesso è ancora una colpaVergognati, mi hanno scritto dopo aver letto (o almeno spero) l'articolo in cui racconto di app che offrono audio erotici. Qualcuno invece mi ha scritto basta, si parla di sesso in continuazione. today.it
Cosa si cela davvero nella mente di chi parla solo di séScopri le radici psicologiche del narcisismo conversazionale: perché alcune persone monopolizzano il dialogo e cosa si cela dietro il bisogno di parlare sempre di sé. veb.it
In cucina con Gabo & Patty: oggi si parla di pazienza. Il segreto del nostro stinco Non è solo la carne di qualità. È la cottura CBT di 13 ore. Una preparazione lunga, lenta, che trasforma la carne rendendola tenerissima e succosa. Niente scorciatoie. Lo h - facebook.com facebook