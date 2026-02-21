Se si parla di cucina non c’è partita La bistecca alla fiorentina non si batte

Paolo Bacciotti ha deciso di puntare sulla bistecca alla fiorentina, confermando la sua fama nel ristorante Tullio di Montebeni. La sua abilità ai fornelli e il sorriso aperto attirano clienti locali e turisti, che ogni giorno affollano il locale. Le sue cene sono un appuntamento fisso per chi cerca sapori autentici e un’atmosfera familiare. La sua passione si trasmette in ogni piatto, rendendo il locale un punto di riferimento in zona.

Il ristorante Tullio a Montebeni per i fiorentini è una vera istituzione. Paolo Bacciotti, padrone di casa e frontman assoluto del locale, con i suoi piatti e la sua simpatia ha conquistato tutti. E con il suo tifo ha sempre dato una spolverata di viola al suo ristoante sulle colline di Fiesole. Non era difficile, infatti, trovare una saletta dedicata ai grandi allenatori e dirigenti della Fiorentina. Da Corvino a Prandelli, fino a Italiano e Palladino, passando per la famiglia Commisso. Non è strano, infatti, vedere i giocatori viola insieme al ristoratore e alla specialità della casa, ovvero la bistecca alla fiorentina fritta.🔗 Leggi su Lanazione.it

