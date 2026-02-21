Se il governo fa perché il Colle disfa?

Il governo ha approvato nuove misure, ma il presidente della Repubblica ha deciso di non firmarle. Questo ha provocato uno scontro evidente tra le due istituzioni, con il Colle che si oppone alle decisioni di Palazzo Chigi. Il motivo risiede nella percezione di un’azione troppo reattiva alle notizie di cronaca, anziché a un piano a lungo termine. La tensione tra i poteri si fa sempre più palpabile.

Il collega chic è indignato. «Non è possibile che il governo si muova sempre a seguito dei casi di cronaca», dice. Quando va in tv, il collega chic, recita devoto la litania anti meloniana dei provvedimenti da sbeffeggiare. Comincia con il decreto sui rave party, arrivato dopo la morte di un giovane al rave party; poi prosegue con il decreto Caivano, arrivato dopo lo stupro di due ragazzine a Caivano; e continua con il decreto che limita l’uso dei coltelli, arrivato dopo l’uccisione di un giovane a scuola con un coltello, che poi ha compreso anche norme per prevenire gli scontri di piazza, siccome è arrivato dopo gli scontri di piazza a Torino.🔗 Leggi su Panorama.it

Ponti e feste 2026: il calendario che fa (e disfa) le vacanze dei bergamaschi

