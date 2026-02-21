Se ci sono carenze strutturali è giusto cambiare – Pino Sacripanti sulla Guerri Napoli

Pino Sacripanti ha commentato la situazione di Napoli Basket, evidenziando che eventuali carenze strutturali devono portare a cambiamenti concreti. Durante una sessione dedicata al basket, ha sottolineato come l’attuale momento della squadra richieda interventi mirati per migliorare il rendimento. Sacripanti ha portato esempi di aspetti tecnici e organizzativi da rivedere, suggerendo che senza interventi rapidi, la squadra rischia di perdere terreno. La squadra si prepara alle prossime sfide con questa consapevolezza.

Nel corso di una sessione dedicata al basket, l’allenatore Pino Sacripanti ha fornito una lettura accurata del momento della Napoli Basket, analizzando le dinamiche di squadra, le scelte tattiche e le prospettive legate alla Coppa Italia. L’intervento ha accompagnato una discussione che ha tenuto conto anche delle dichiarazioni dei tifosi raccolte durante la trasmissione, offrendo una panoramica sull’andamento recente e sulle possibilità future della formazione campana. La squadra arriva da una serie di sconfitte che hanno stimolato riflessioni sui cambiamenti. Dal punto di vista tattico, il primo tempo della partita di Coppa Italia si è mostrato solido e in ritmo, mentre nel secondo tempo gli avversari hanno intensificato la pressione difensiva, limitando il gioco coordinato del Napoli e ostacolando i movimenti sui blocchi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Ballando su Trenord. Tra potenziamento olimpico e carenze strutturali i pendolari sbuffanoPendolari e ferrovie ancora una volta in crisi.

Lazio, Sarri in conferenza: «Ho un contratto e se non ci saranno cose che ci faranno cambiare opinione continueremo insieme»Domani sera, all’Allianz Stadium, la Lazio sfida la Juventus in una partita importante.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.